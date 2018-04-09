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Воробьев поручил начать подготовку к масштабным дорожным работам в Подмосковье
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Воробьев поручил начать подготовку к масштабным дорожным работам в Подмосковье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами обратил внимание дорожного комплекса региона на подготовку к началу работ по наведению порядка на дорогах.
Наступила весна и, по сути, весь снег сошел. В этой связи хочу обратить внимание дорожного комплекса на четкое планирование и подготовку к началу масштабных работ по наведению порядка на дорогах. Это предполагает и очистку дорог, и, конечно, ямы, которые образуются неминуемо после зимнего сезона
— губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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