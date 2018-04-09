Воробьев поручил начать подготовку к масштабным дорожным работам в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами обратил внимание дорожного комплекса региона на подготовку к началу работ по наведению порядка на дорогах.

Наступила весна и, по сути, весь снег сошел. В этой связи хочу обратить внимание дорожного комплекса на четкое планирование и подготовку к началу масштабных работ по наведению порядка на дорогах. Это предполагает и очистку дорог, и, конечно, ямы, которые образуются неминуемо после зимнего сезона

— губернатор Московской области Андрей Воробьев.