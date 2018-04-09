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Подмосковные дороги уберут и отремонтируют
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Подмосковные дороги уберут и отремонтируют 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожные службы региона четко спланировать подготовку к масштабной очистке и ремонту дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Наступила весна и, по сути, весь снег сошел. В этой связи хочу обратить внимание дорожного комплекса на четкое планирование и подготовку к началу масштабных работ по наведению порядка на дорогах. Это предполагает и очистку дорог, и, конечно, ямы, которые образуются неминуемо после зимнего сезона», — сказал Воробьев.
Как передает РИАМО, в начале апреля дорожные службы уже перешли на весенне-летнее содержание автомобильных дорог Подмосковья: их чистят от песка и грязи после зимы, а также готовят к ремонту.
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