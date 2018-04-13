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Дороги в Подмосковье будут ремонтировать по ночам
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Дороги в Подмосковье будут ремонтировать по ночам 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
С 16 апреля в Подмосковье официально начинается сезон дорожных ремонтных работ. В этом году ремонтировать дороги будут преимущественно ночью, чтобы не осложнять движение, сообщил журналистам министр транспорта и дорожно инфраструктуры области Игорь Тресков.
— Мы будем регулировать процесс таким образом, чтобы наибольший объем ремонта проводить не в дневное, а в ночное время. Это поможет не создавать дополнительных пробок, — сказал Тресков, уточнив, что на дорогах с умеренным трафиком работы будут проводиться и днем.
За сезон власти планируют отремонтировать 2879 участков дорог общей протяженностью 3,2 тысячи километров. На это выделено почти 20 миллиардов рублей. В первую очередь, подчеркнул министр транспорт области, на ремонт встанут дороги, ведущие к объектам, задействованным в проведении чемпионата мира по футболу. Это 37 участков или более 90 километров дорожного полотна.
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