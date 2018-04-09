Продолжительные выходные ждут вологжан в конце апреля

Самой длинной будет последняя рабочая неделя апреля. Суббота — 28 апреля — будет рабочей. Согласно производственному календарю, этот день будет предпраздничным, а потому коротким. А сразу за ним последуют продолжительные выходные.

Отдыхать вологжане будут с 29 апреля по 2 мая включительно. Это связано с празднованием Дня Весны и Труда. Первым рабочим днем мая станет четверг, 3 мая. А рабочая неделя составит всего два дня.

Следующий майский праздник — День Победы — не добавит россиянам выходных. 8 мая будет сокращенным рабочим днем, 9 мая — выходной, 10 мая уже необходимо будет выйти на работу.