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Продолжительные выходные ждут вологжан в конце апреля
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Продолжительные выходные ждут вологжан в конце апреля 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Самой длинной будет последняя рабочая неделя апреля. Суббота — 28 апреля — будет рабочей. Согласно производственному календарю, этот день будет предпраздничным, а потому коротким. А сразу за ним последуют продолжительные выходные.
Отдыхать вологжане будут с 29 апреля по 2 мая включительно. Это связано с празднованием Дня Весны и Труда. Первым рабочим днем мая станет четверг, 3 мая. А рабочая неделя составит всего два дня.
Следующий майский праздник — День Победы — не добавит россиянам выходных. 8 мая будет сокращенным рабочим днем, 9 мая — выходной, 10 мая уже необходимо будет выйти на работу.
Далее продолжительные выходные ждут вологжан в июне. В связи с празднованием Дня России отдых продлится с 10 по 12 июня.
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