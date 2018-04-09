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Как отдыхаем на майские
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Как отдыхаем на майские 

ProOren 2 часа назад
Первые две недели мая у россиян традиционно самые любимые. И это понятно: сначала первомайские праздники, потом День Победы. В общем, сплошные выходные. Как же мы будем отдыхать в этот раз?
Беспрерывного отдыха по 3-4 дней подряд, как в прошлом году, не получится. В этот раз оба праздничных дня выпадают на середу недели. 1 мая — вторник, 9 мая — среда. Плюс несколько дополнительных дней.
На первую неделю мая, согласно праздничному календарю, выпадает три выходных дня (30 апреля — 2 мая), тогда как в честь Дня Победы мы будет отдыхать всего два (8 — 9 мая). В четверг и пятницу на обеих неделях придется усердно поработать, чтобы на выходные уйти со спокойной душой и оконченными делами.
Расслабляться, конечно, пока рано: впереди еще три недели усердной работы. Зато к праздникам в Оренбурге наконец наладится погода. 1-2 мая столбик термометра будет держаться на отметке +14°C. Ко Дню Победы станет совсем тепло: в эти даты синоптики обещают 19 — 21°C выше нуля.
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