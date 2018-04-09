Как отдыхаем на майские

Первые две недели мая у россиян традиционно самые любимые. И это понятно: сначала первомайские праздники, потом День Победы. В общем, сплошные выходные. Как же мы будем отдыхать в этот раз?

Беспрерывного отдыха по 3-4 дней подряд, как в прошлом году, не получится. В этот раз оба праздничных дня выпадают на середу недели. 1 мая — вторник, 9 мая — среда. Плюс несколько дополнительных дней.

На первую неделю мая, согласно праздничному календарю, выпадает три выходных дня (30 апреля — 2 мая), тогда как в честь Дня Победы мы будет отдыхать всего два (8 — 9 мая). В четверг и пятницу на обеих неделях придется усердно поработать, чтобы на выходные уйти со спокойной душой и оконченными делами.