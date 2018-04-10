Число пострадавших от паводка в Хакасии превысило 500

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Более 500 жителей пострадали от паводка в Хакасии , где из-за резкого потепления были подтоплены свыше двух десятков населенных пунктов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства республики.

"По последним данным, в списки (пострадавших от паводка — прим. ТАСС) попадают 524 человека, общая сумма выплат 2,72 млн рублей", — сообщили в ведомстве.

В конце марта в Хакасии резко потеплело, кроме того, выпало аномальное количество осадков — в восемь раз выше нормы. Талыми и склоновыми водами были подтоплены пониженные участки местности, приусадебные участки, жилые дома, участки автодорог и мостов. 28 марта в Хакасии был введен режим ЧС.

По данным на утро вторника, ведется откачка воды на дачах в городе Черногорск , где подтоплены 15 участков. В селе Белый Яр подтоплены подвалы пяти двухквартирных домов, в Новотроицком — 13 подвалов и 26 участков.

По данным правительства Хакасии, в ближайшие дни в регионе ожидается резкое потепление до 18 градусов выше нуля, что может серьезно повлиять на ситуацию с паводком.