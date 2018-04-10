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Число пострадавших от паводка в Хакасии превысило 500
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Число пострадавших от паводка в Хакасии превысило 500 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 500 жителей пострадали от паводка в Хакасии, где из-за резкого потепления были подтоплены свыше двух десятков населенных пунктов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства республики.
"По последним данным, в списки (пострадавших от паводка — прим. ТАСС) попадают 524 человека, общая сумма выплат 2,72 млн рублей", — сообщили в ведомстве.
В конце марта в Хакасии резко потеплело, кроме того, выпало аномальное количество осадков — в восемь раз выше нормы. Талыми и склоновыми водами были подтоплены пониженные участки местности, приусадебные участки, жилые дома, участки автодорог и мостов. 28 марта в Хакасии был введен режим ЧС.
По данным на утро вторника, ведется откачка воды на дачах в городе Черногорск, где подтоплены 15 участков. В селе Белый Яр подтоплены подвалы пяти двухквартирных домов, в Новотроицком — 13 подвалов и 26 участков.
По данным правительства Хакасии, в ближайшие дни в регионе ожидается резкое потепление до 18 градусов выше нуля, что может серьезно повлиять на ситуацию с паводком.
ТАСС: последние новости
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