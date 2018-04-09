ГИБДД призвала водителей Карелии не спешить со сменой резины

Госавтоинспекции считают апрельскую погоду переменчивой и просят не рисковать.

Госавтоинспекция Карелии попросила водителей не торопиться менять зимнюю резину на своих автомобилях на летнюю. Инспекторы отмечают, что перепады плюсовых температур днем и минусовых ночью могут осложнить дорожную обстановку в республике.

Позаботьтесь о себе и о других участниках дорожного движения,

— посоветовали в ГИБДД.

Напомним, на вторник синоптики обещают почти зимнюю погоду в Карелии. Подробный прогноз на ближайшую неделю читайте в нашем материале.