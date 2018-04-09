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На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег
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На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
На главной метеостанции Москвы растаял снег, сообщил в понедельник, 9 апреля, РИА «Новости» специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, столица практически «избавилась» от сугробов.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
«С сегодняшнего дня Москва избавилась от последнего атрибута зимы — снежного покрова, то есть если вчера еще на метеоплошадке фиксировался один сантиметр, то сегодня он равен нулю», — сказал Тишковец.
Он добавил, что снежный покров может еще встречаться во дворах или парках.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что сугробы в Москве могут полностью растаять в ближайшие дни за счет теплой погоды.
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