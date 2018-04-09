На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег

По его словам, столица практически «избавилась» от сугробов.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

«С сегодняшнего дня Москва избавилась от последнего атрибута зимы — снежного покрова, то есть если вчера еще на метеоплошадке фиксировался один сантиметр, то сегодня он равен нулю», — сказал Тишковец.

Он добавил, что снежный покров может еще встречаться во дворах или парках.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что сугробы в Москве могут полностью растаять в ближайшие дни за счет теплой погоды.

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