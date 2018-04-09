Ещё
В Нижнем Новгороде потеплеет до +15°С
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде потеплеет до +15°С 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
Солнце и плюсовые температуры ждут нижегородцев на новой неделе. Об этом сообщает портал Gismeteo.
В понедельник, 9 апреля, утром столбики термометров покажут +2…+3°С, а к вечеру ожидается потепление до +7…+9°С. Солнечная погода порадует горожан только в начале и конце дня. Начиная с полудня и до 18.00 небо будет затянуто облаками. Скорость юго-западного ветра составит 6–8 м/с.
Вторник, 10 апреля, станет самым теплым днем рабочей недели. В полдень ожидается потепление до +12…+15°С. Ветер продолжит дуть с юго-запада и усилится до 11–13 м/с. Несмотря на по-настоящему весеннюю погоду в течение всего вторника будет пасмурно.
В среду, 11 апреля, придет небольшое похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до 0°С и пойдет снег. После полудня выглянет солнце и потеплеет до +5°С. Ветер сменит направление на северное и подует с порывами 10–11 м/с.
Утром в четверг, 12 апреля, температура воздуха составит -6°С, однако к вечеру потеплеет до +5°С. Весь день будет светить солнце, а северо-западный ветер ослабнет до +7…+8°С.
В пятницу, 13 марта, термометры покажут +4…+8°С. Весь день ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер подует с порывами 8–12 м/с.
Напомним, первый случай нападения клещей зафиксирован в Нижегородской области.
Vgoroden.ru: последние новости
МЧС объявляет экстренное предупреждение в Нижегородской области В центре Нижнего Новгорода столкнулись две «маршрутки» Новогодние каникулы у бабушки закончились убийством внуков
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»102
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии260
Степаненко покидает Россию63
Швыряющая младенцев медработница попала на видео34
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты909
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение