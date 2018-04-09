В Нижнем Новгороде потеплеет до +15°С

Солнце и плюсовые температуры ждут нижегородцев на новой неделе. Об этом сообщает портал Gismeteo.

В понедельник, 9 апреля, утром столбики термометров покажут +2…+3°С, а к вечеру ожидается потепление до +7…+9°С. Солнечная погода порадует горожан только в начале и конце дня. Начиная с полудня и до 18.00 небо будет затянуто облаками. Скорость юго-западного ветра составит 6–8 м/с.

Вторник, 10 апреля, станет самым теплым днем рабочей недели. В полдень ожидается потепление до +12…+15°С. Ветер продолжит дуть с юго-запада и усилится до 11–13 м/с. Несмотря на по-настоящему весеннюю погоду в течение всего вторника будет пасмурно.

В среду, 11 апреля, придет небольшое похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до 0°С и пойдет снег. После полудня выглянет солнце и потеплеет до +5°С. Ветер сменит направление на северное и подует с порывами 10–11 м/с.

Утром в четверг, 12 апреля, температура воздуха составит -6°С, однако к вечеру потеплеет до +5°С. Весь день будет светить солнце, а северо-западный ветер ослабнет до +7…+8°С.

В пятницу, 13 марта, термометры покажут +4…+8°С. Весь день ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер подует с порывами 8–12 м/с.