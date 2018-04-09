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Никто не застрахован: в Салехарде снег с крыши повредил офис страховой кампании
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Никто не застрахован: в Салехарде снег с крыши повредил офис страховой кампании 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Весной от схода снега с крыши никто не застрахован, и даже страховые компании. В Салехарде упавший с крыши снег снес вывеску на офисе страховой компании по улице Республики.
Кроме того, упавшие снежные глыбы почти полностью перегородили тротуар. Видимо всему виной, установившаяся теплая весенняя погода и выходные дни, когда рабочие чистят крыши не так активно. Да и количество крыш явно превышает возможности бригад по очистке снега в управляющих компаниях. Зато объявления «Осторожно возможен сход снега с крыши» красуются на каждом доме.
Добавим, нечищеные крыши — сейчас едва ли не самая актуальная проблема в автономии. Управляющим компаниям, забывающим об уборке, грозят огромными штрафами за нарушения правил благоустройства.
Снег уже стал причиной одной трагедии — в Тарко-Сале во время игры на куче снега погибла девочка, а в Мужах лавина с крыши накрыла двух мальчиков, у обоих диагностированы ссадины и сотрясения головного мозга.
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