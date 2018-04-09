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В Югре готовятся к началу весеннего паводка
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В Югре готовятся к началу весеннего паводка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Все муниципалитеты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 10 апреля должны утвердить планы мероприятий по прохождению паводкового периода, заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заместитель губернатора Дмитрий Шаповал.
По словам руководителей муниципалитетов, подготовительная работа в преддверии паводка проведена: определены пути эвакуации населения, имущества, крупного скота из мест, подверженных подтоплению, организованы пункты временного размещения граждан.
Как отметила начальник Ханты — Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Волковская, ожидаемые сроки вскрытия рек бассейна Оби и Иртыша в этом году совпадают или на один — два дня раньше среднемноголетних дат: с 24 апреля по 12 мая. На реке Ляпин в Березовском районе прогнозируется превышение уровня. Согласно прогнозу, низкая вода может вызвать ранние лесные пожары.
«В прошлом году мы определили отметку опасного уровня воды, при которой происходит подтопление. Будем мониторить Березовский район, дополнительные мероприятия уже спланированы», — подчеркнул Дмитрий Шаповал.
Средняя месячная температура воздуха ожидается -6, +1 градус, что около климатической нормы и на один — два градуса ниже нее (норма -4, +2 градуса).
«В значительной степени формирование высших уровней воды в период весенне-летнего половодья будет определяться характером весны, а именно интенсивностью снеготаяния и дополнительными осадками в период формирования половодья», — пояснила Ольга Волковская.
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