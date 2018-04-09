Ещё
Под Оренбургом в воскресенье на реке Сакмара прошел ледоход
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Оренбургом в воскресенье на реке Сакмара прошел ледоход 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
8 апреля под Оренбургом начался ледоход на реке Сакмара.
Очевидцы рассказали, что в день Пасхи река полностью освободилась ото льда. По прогнозам, ледоход на реке Урал начнется с 10 по 15 апреля.
АиФ-Оренбург: последние новости
МЧС: оренбуржцам не стоит пока менять зимнюю резину Паводок-2018: на трассе Оренбург-Самара перекрыт мост через реку Сорочка В Оренбурге УК «Южная» заплатит за упавшую на мужчину ледяную глыбу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию67
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты697
Россия ответила на переезд Скрипалей в США170
США захотели сталинского «бога войны»31
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»22
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение