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Под Оренбургом в воскресенье на реке Сакмара прошел ледоход
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Под Оренбургом в воскресенье на реке Сакмара прошел ледоход
АиФ-Оренбург
2 часа назад
Фото:
АиФ-Оренбург
Комментарии
8 апреля под
Оренбургом
начался ледоход на реке Сакмара.
Очевидцы рассказали, что в день Пасхи река полностью освободилась ото льда. По прогнозам, ледоход на реке Урал начнется с 10 по 15 апреля.
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