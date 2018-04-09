Под Оренбургом в воскресенье на реке Сакмара прошел ледоход

8 апреля под Оренбургом начался ледоход на реке Сакмара.

Очевидцы рассказали, что в день Пасхи река полностью освободилась ото льда. По прогнозам, ледоход на реке Урал начнется с 10 по 15 апреля.