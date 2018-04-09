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10 апреля станет самым тёплым днём этой весны в Перми
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10 апреля станет самым тёплым днём этой весны в Перми 

АиФ Пермь 19 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Погода на этой неделе в Пермском крае будут нестабильной. От потепления в начале недели — до похолодания 12 апреля.
Самым тёплым днём станет 10 апреля. Дневная температура прогреется до +10… +12° в Перми и до +13 — по краю. Потепление окажется недолгим. Осадков на неделе ожидается мало.
«9 апреля погоду в Пермском крае определяет тыловая часть циклона, сместившегося в Южное Зауралье. При переменной облачности дневная температура ожидается в пределах +4… +9° по краю и до +7° в Перми», — сообщается на сайте ГИС-Центра ПГНИУ.
С прохождением теплого фронта 10 апреля осадки (снег, переходящий в дождь) ожидаются в основном по северу края. Днём начнётся потепление. Температура воздуха по южным и центральным районам края повысится до +9… +13°, в Перми до +10… +12°. Таким образом, день станет самым теплым в первой половине апреля.
После тёплого вторника Прикамье подвергнется арктическому вторжению. В ночь на 11 апреля ожидаются слабые и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в снег. В течение дня заток арктического воздуха будет усиливаться. В Перми максимальная температура 11 апреля не превысит +3°, по северу будет около 0°.
Четверг окажется самым холодным днём недели. В ночь на 12 апреля температура на всей территории края понизится до -5… -10°, днем будет от -2 до +3° и преимущественно без осадков. Это на 6-7° холоднее климатической нормы.
В пятницу морозы отступят. Температура начнёт постепенно повышаться.
«В самом конце недели может начаться новое, ещё более масштабное вторжение, однако достоверность прогнозов на этот срок пока невысока», — говорят синоптики.
Обильные осадки на этой неделе грозят лишь северным районам края. Они могут выпасть 10 и 11 апреля.
Таяние снега при такой погоде будет происходить медленно (за исключением 10 апреля). Сход снега ожидается лишь местами по южным районам края к концу недели. В Перми к моменту начала похолодания (11 апреля) снежный покров сохранится. До конца недели его высота будет медленно уменьшаться, но к выходным останется на уровне 10-15 см. Развитие весенних процессов на реках края будет происходить медленно. Частичное разрушение ледового покрова и небольшие подъёмы уровней воды ожидаются лишь на реках юга края, после кратковременного потепления 10 апреля. Начало половодья ожидается не ранее следующей недели.
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