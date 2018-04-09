Снег вернется в Хабаровский край на этой неделе 

Неустойчивую погоду предсказывают синоптики в Хабаровском крае. На этой неделе солнце и тепло будет чередоваться с холодом и осадками — на территории региона будут действовать два циклона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Первый циклон придет 11 апреля, что приведет к усилению ветра в крае до 15-20 м/с по долинам рек и до 23 м/с на побережье Татарского пролива. Ночные температуры опустятся до 0… -7 градусов, а днем — до +2.. +7 градусов, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды «Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Брынцева.
Приход второго циклона прогнозируется к концу недели, но и температурный фон повысится — от -2 до +3 ночью и от +10 до +15 днем.
— Здесь будет активизироваться фронтальный раздел, соответственно ожидаем осадки в виде мокрого снега в том числе и в Хабаровске. Средняя температура ночью в районе -5 градусов, днем от +3 до +8, — добавила синоптик.
Такая ситуация вполне нормальна для нашего региона, здесь весной дождь может перейти в снег, при этом выпасть даже в начале мая. Такое чередование происходит из-за контраста температур, объясняют специалисты, потому что холодные массы могут прийти из других регионов, например, из Якутии.