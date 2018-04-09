Март 2018 года стал одним из самых холодных за 5 лет

Эксперты назвали март 2018 года одним из самых холодных за последние 5 лет

Март 2018 года оказался одним из самых холодных в Москве за последние пять лет. Средняя температура воздуха в столице была ниже климатической нормы почти на три градуса, сообщает телеканал "360".

Минувший месяц стал третьим самым холодным мартом в XXI веке. Его опережают марты 2013 и 2005 годов. Их среднемесячная температура воздуха составляла -6,6 и -6 градусов соответственно.

Самым теплым днем стал прошлый понедельник, 26 марта. Тогда воздух прогрелся до +6,6 градусов. Этот же день оказался единственным, когда среднесуточная температура оказалась положительной. Холоднее всего было 18 марта, когда столбики термометров показывали — 19,7 градусов.

В марте выпало 30 миллиметров осадков, что составляет 88% месячной нормы. Самые сильные осадки были 4 и 15 марта, когда выпало 12 и шесть миллиметров соответственно. Высота снежного покрова в среднем составила 46,5 сантиметра, что превышает норму.

Март 2018 года температурных рекордов не принес.