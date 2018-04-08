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Первые комары и первоцветы появились в Москве
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Первые комары и первоцветы появились в Москве 

Газета.Ru 31 минуту назад
В московских парках и лесах появились комары и первоцветы, передает телеканал «360».
Об этом в среду сообщило ИА Nation News.
Специалисты отметили, что снег начал быстро таять. Например, в Битцевском лесу он осел примерно на 25 сантиметров, а у стволов деревьев полностью растаял. Кроме того, были замечены первые комары.
Задержавшаяся холодная погода сказалась на сроках пробуждения первоцветов. Например, мать-и-мачеха, которая обычно появляется в конце марта, начала прорастать только сейчас.
По словам специалистов, дикие животные чувствуют себя хорошо и не спешат сменить зимний мех на летний.
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