Первые комары и первоцветы появились в Москве

В московских парках и лесах появились комары и первоцветы, передает телеканал «360».

Об этом в среду сообщило ИА Nation News.

Специалисты отметили, что снег начал быстро таять. Например, в Битцевском лесу он осел примерно на 25 сантиметров, а у стволов деревьев полностью растаял. Кроме того, были замечены первые комары.

Задержавшаяся холодная погода сказалась на сроках пробуждения первоцветов. Например, мать-и-мачеха, которая обычно появляется в конце марта, начала прорастать только сейчас.

По словам специалистов, дикие животные чувствуют себя хорошо и не спешат сменить зимний мех на летний.