В Приморье ликвидировали все лесные пожары

"На сегодняшний день действующих пожаров нет. С начала пожароопасного периода на территории Приморского края возникло 127 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составляет чуть более 20 тыс. га. Все пожары возникли по вине людей, а более половины лесных пожаров — в результате перехода огня с земель иных категорий. Люди продолжают жечь сухую траву, чем нарушают российское законодательство", — передает пресс-служба слова заместителя начальника ФБУ «Авиалесохрана» Андрея Ерицова.

По его словам, всего к тушению привлекли более 70% сил и средств, предусмотренных соответствующими планами, что позволило взять ситуацию под контроль.

В предыдущие сутки в Приморском крае отметили 27 очагов огня, на их ликвидации работали более 250 человек и несколько десятков единиц техники. По мнению опрошенных ТАСС глав районов, причинами возгораний почти во всех случаях являются действия жителей и вышедшие из-под контроля палы травы на придомовых участках.

По прогнозу Приморского гидрометцентра, в ближайшие два дня вероятность осадков сохранится на большей части края, но будет понижаться к середине дня пятницы. Скорость ветра составит от 6 до 16 м/с в разных районах Приморья.