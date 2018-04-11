Ещё
В Приморье ликвидировали все лесные пожары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье ликвидировали все лесные пожары 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Vladnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Все лесные пожары в Приморском крае на утро среды ликвидированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. Это стало возможным благодаря работе противопожарных подразделений, а также интенсивным дождям, прошедшим по всей территории субъекта в ночь на среду.
"На сегодняшний день действующих пожаров нет. С начала пожароопасного периода на территории Приморского края возникло 127 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составляет чуть более 20 тыс. га. Все пожары возникли по вине людей, а более половины лесных пожаров — в результате перехода огня с земель иных категорий. Люди продолжают жечь сухую траву, чем нарушают российское законодательство", — передает пресс-служба слова заместителя начальника ФБУ «Авиалесохрана» Андрея Ерицова.
По его словам, всего к тушению привлекли более 70% сил и средств, предусмотренных соответствующими планами, что позволило взять ситуацию под контроль.
В предыдущие сутки в Приморском крае отметили 27 очагов огня, на их ликвидации работали более 250 человек и несколько десятков единиц техники. По мнению опрошенных ТАСС глав районов, причинами возгораний почти во всех случаях являются действия жителей и вышедшие из-под контроля палы травы на придомовых участках.
По прогнозу Приморского гидрометцентра, в ближайшие два дня вероятность осадков сохранится на большей части края, но будет понижаться к середине дня пятницы. Скорость ветра составит от 6 до 16 м/с в разных районах Приморья.
ТАСС: последние новости
В Москве и области ночью ожидается резкое похолодание, снег с дождем и усиление ветра Спасатели эвакуируют 10 рыбаков из акватории Ладожского озера Запах сероводорода появился в Москве
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небо над Сирией опустело92
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления440
США готовы атаковать Сирию127
Мэй отказала Трампу в совместном ударе по САР15
Украина арестовала еще одно российское судно833
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение