Занятия в камчатских школах отменили из‐за циклона

Занятия в школах Камчатки отменены в связи с подходом циклона к берегам полуострова, сообщает телеканал «360».

Об этом сообщила мэрия Петропавловска‐Камчатского.

Атмосферный вихрь приблизился к берегам полуострова в среду, 4 апреля, и принес с собой осадки в виде снега, а также усиление ветра.

Согласно данным краевого главка МЧС, спасательные службы были переведены в режим повышенной готовности с целью оперативного реагирования на возможные происшествия в связи с непогодой.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, занятия обеих смен во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в обычном режиме", — говорится в сообщении мэрии.

Вместе с тем, власти города призвали водителей времени воспользоваться общественным транспортом, чтобы не затруднять движение на дорогах.

По данным метеорологов, непогода продержится на Камчатке в течение нескольких суток.