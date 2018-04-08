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Занятия в камчатских школах отменили из‐за циклона
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Занятия в камчатских школах отменили из‐за циклона 

Газета.Ru 52 минуты назад
Занятия в школах Камчатки отменены в связи с подходом циклона к берегам полуострова, сообщает телеканал «360».
Об этом сообщила мэрия Петропавловска‐Камчатского.
Атмосферный вихрь приблизился к берегам полуострова в среду, 4 апреля, и принес с собой осадки в виде снега, а также усиление ветра.
Согласно данным краевого главка МЧС, спасательные службы были переведены в режим повышенной готовности с целью оперативного реагирования на возможные происшествия в связи с непогодой.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, занятия обеих смен во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в обычном режиме", — говорится в сообщении мэрии.
Вместе с тем, власти города призвали водителей времени воспользоваться общественным транспортом, чтобы не затруднять движение на дорогах.
По данным метеорологов, непогода продержится на Камчатке в течение нескольких суток.
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