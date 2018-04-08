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Рыба грузинской национальности: в Батуми проходит красочный рыбный фестиваль
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Рыба грузинской национальности: в Батуми проходит красочный рыбный фестиваль 

Sputnik Армения 1 час назад
Фото: Sputnik Армения
Весенняя теплая погода, солнце и море уже создают радостное настроение у гостей курортного черноморского города Батуми. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как на батумской набережной проходит рыбный фестиваль
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