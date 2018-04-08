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В Москву придет лето
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В Москву на день придет лето 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во вторник, 10 апреля, в столичный регион на день заглянет лето. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 18-20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ожидается переменная облачность. Возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17-22 метров в секунду.
>> В Москву придет аномальное потепление
Достаточно тепло будет и в понедельник — 15-17 градусов, а к среде похолодает, и температура вернется в пределы нормы, будет 9-11 градусов.
11 апреля, столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Теплее станет к воскресенью, когда будет 11-16 градусов и небольшая облачность.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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