В Москву придет лето

В Москву на день придет лето

Во вторник, 10 апреля, в столичный регион на день заглянет лето. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 18-20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ожидается переменная облачность. Возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17-22 метров в секунду.

Достаточно тепло будет и в понедельник — 15-17 градусов, а к среде похолодает, и температура вернется в пределы нормы, будет 9-11 градусов.

11 апреля, столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Теплее станет к воскресенью, когда будет 11-16 градусов и небольшая облачность.