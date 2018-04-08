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Жители Минусинска жалуются на подтопления в городе
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Жители Минусинска жалуются на подтопления в городе 

АиФ Красноярск 23 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Жители Минусинска активно размещают в социальных сетях фото и видео, где можно увидеть подтопление низких мест и дорог.
Вышла из берегов река Минусинка, вода пошла на дороги и жилые дома. Уже затоплен въезд в город со стороны нового кладбища. По сведениям жителей, вода подбирается к улицам Подгорной и Хвастанцева. Кроме таяния снега, на ситуацию мог оказать влияние обильный снегопад, который прошел на юге Красноярского края неделю назад.
На дорогах, где вода переливается на проезжую часть, дежурят экипажи ДПС.
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