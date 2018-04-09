В Гидрометцентре москвичам пообещали настоящую весну с неустойчивой погодой

Москву пришла весна. Однако по определению весна, это период неустойчивой погоды. Поэтому говорить о стабильности весны в принципе нельзя. Об этом в эфире НСН рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд , который, тем не менее, поздравил всех жителей европейской части России с окончательной сменой времени года.

«В целом нужно сказать, что в центре европейской части России стоит по-настоящему летняя погода, ранняя июньская погода. Этому нужно радоваться. Температура и в понедельник и во вторник будет в диапазоне 17 — 20 С°, а на Юге области до +21 С°. Осадков не ожидается», — рассказал Вильфанд.

К середине недели погода изменится, температура воздуха сильно понизиться, ожидаются осадки, и даже минусовая температура ночью.

«В связи с тем, что в ночь и утром в среду через московский регион будет проходить хорошо выраженный холодный фронт, ожидаются осадки в виде дождя. Таким образом, в среду будет облачно и существенно похолодает. Температура опустится на 10 С° и составит ночью +2-+4 С°, а днем +7-+9 С°, однако останется на 1 С° выше нормы. В дальнейшем, после прохождения холодного фронта, с северо-запада будет перемещаться антициклон, который будет управлять погодой с четверга, небо очистится от облаков. Таким образом, в ночь на 12, 13 и 14 апреля температура будет держаться около нулевых отметок, от -2 до +3 С° в Москве и Московской области . А днем, при отсутствии облаков, температура повысится до +9-+11 С° 12 апреля, 13 апреля воздух прогреется до +9-+14 С°, а 14 апреля до +11-+16 С°», — отметил глава Гидрометцентра РФ.

По его слова, неделя будет отмечена колебаниями температуры, но в целом сохранится переменчивая весенняя погода, характерная для апреля. Однако в мае нас могут ждать сюрпризы, но точный прогноз пока давать рано.

«К концу недели температура повысится на 2-3 С° выше нормы. В целом нужно отметить, что хоть весна и пришла, но она пришла в научном ее понимании. Так, например выпадение снега в мае в среднем происходит один раз в четыре года, это не такая уж редкость. Особенно в первой декаде мая заморозки бывают один раз в два года. Надо понимать, что такое весна. Радоваться погожим денькам, но не ждать, что они уже наступили. Весна, это еще не лето, но мы уже не ожидаем похолодания до -10 С° это точно», — резюмировал Вильфанд.

Ранее в беседе с НСН глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предостерег столичных автомобилистов от ранней смены зимней резины на летнюю, и отложить это дело до середины апреля.