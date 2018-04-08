В Москву идет настоящая весна

До 20 градусов тепла ожидается в Москве уже во вторник, 10 апреля, но после кратковременного дождя и ветра с порывами до 17-22 м/с. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России . Новая рабочая неделя будет теплой и солнечной, говорит ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды «Фобос» «Вся предстоящая неделя в столичном регионе будет определяться антициклональной погодой, значит и москвичей, и жителей Подмосковья , да и всей Среднерусской равнины ждут солнечные, сухие деньки с температурным фоном, достаточно близким к своей климатической норме. Здесь пара исключений: в понедельник— вторник будет очень тепло, ночью — от нуля до плюс пяти градусов по Цельсию, днем в понедельник плюс 13-18, а во вторник — плюс 15-20. В ночь со вторника на среду скользнет холодный фронт, он отметится скоротечным дождем, в основном он пройдет ночью и утром в среду, после чего снова солнечно до выходных включительно, но там температура понизится. Северо-восточные ветры принесут полярный воздух, и ночами столбики термометра будут колебаться около нулевой отметки с небольшими заморозками кое-где, а днем в среднем — это плюс 7-12, а к выходным с повышением до плюс 15 градусов, что в пределах многолетних значений».

Синоптики также обещают, что остатки снежного покрова в Москве к концу следующей недели полностью исчезнут.