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Высокая влажность стала причиной остановки троллейбусов в Челябинске
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Высокая влажность стала причиной остановки троллейбусов в Челябинске 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Движение троллейбусов в Челябинске днём 8 апреля оказалось затруднено из-за многочисленных проблем с контактной сетью, транспортники винят в неисправностях высокую влажность из-за мокрого снега с дождём, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Жители города в одной из групп соцсети поделились видеозаписью и фотографиями инцидента на Комсомольском проспекте, где электротранспорт надолго встал из-за обрыва провода. По словам горожан, около двух минут на месте обрыва были заметны искры. К 18 часам движение было восстановлено, однако до сих пор стоят троллейбусы на Свердловском проспекте.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Челябинск» другие жители города, аналогичные проблемы в воскресенье возникали также в районе ДС «Юность» и остановки «Детский Мир».
Напомним, ранее синоптики предупредили челябинцев об обильных осадках. В понедельник в областном центре также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки, температура в дневные часы до +7 градусов.
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