Высокая влажность стала причиной остановки троллейбусов в Челябинске

Движение троллейбусов в Челябинске днём 8 апреля оказалось затруднено из-за многочисленных проблем с контактной сетью, транспортники винят в неисправностях высокую влажность из-за мокрого снега с дождём, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Жители города в одной из групп соцсети поделились видеозаписью и фотографиями инцидента на Комсомольском проспекте, где электротранспорт надолго встал из-за обрыва провода. По словам горожан, около двух минут на месте обрыва были заметны искры. К 18 часам движение было восстановлено, однако до сих пор стоят троллейбусы на Свердловском проспекте.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Челябинск» другие жители города, аналогичные проблемы в воскресенье возникали также в районе ДС «Юность» и остановки «Детский Мир».

Напомним, ранее синоптики предупредили челябинцев об обильных осадках. В понедельник в областном центре также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки, температура в дневные часы до +7 градусов.