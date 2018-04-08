Искрило две минуты: в Челябинске из-за короткого замыкания встало движения троллейбусов 

В районе остановки «Кинотеатр Победа» на Краснопольском проспекте произошло короткое замыкание контактной сети троллейбусов. Из-за этого встало движение электротранспорта, на дороге затруднено движение.
— Искрило в течение двух минут! — сообщают очевидцы в группе «Типичный Челябинск».
На месте работают ремонтные службы и сотрудники МЧС.
— Провода горят, полгорода встало, — прокомментировали в «Службе организации движения». — Ремонтные работы продолжаются.
Причины ЧП устанавливаются. Не исключено, что короткое замыкания могли спровоцировать дождь и мокрый снег.
По данным челябинского гидрометцентра, сегодня ночью и завтра днём в Челябинске будет облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в понедельник +5… +7 градусов, ветер северо-западный 6–11 м/с, отдельные порывы до 15 м/с.