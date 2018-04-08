В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Спасатели Башкирии предупреждают жителей об ухудшении погоды в понедельник, 9 апреля. Ветер усилится до штормового.

— Ожидаются порывы до 20 метров с секунду, также на дорогах будет гололед, а видимость ухудшится до 1-2 километров, — сообщили в республиканском МЧС

Водителям советуют не выезжать на летней резине за город — автомобиль может не справиться со снежным накатом и гололедом. В подобных условиях нужно соблюдать дистанцию, снизить скорость и отказаться от маневров, например, обгона.

Пешеходам также рекомендуют не торопиться, обуть матоскользящую обувь и быть особо внимательными, переходя дорогу. Транспорт в условиях гололеда не сможет резко затормозить.

Во время шторма жителям Башкирии нужно держаться подальше от линий электропередач, металлических конструкций и деревьев. С балкона лучше убрать вещи, которые может сдуть ветер. Чтобы избежать перегорания электроприборов при резком отключении энергии, нужно отключить их от сети.