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В Башкирии объявили штормовое предупреждение
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В Башкирии объявили штормовое предупреждение 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
Спасатели Башкирии предупреждают жителей об ухудшении погоды в понедельник, 9 апреля. Ветер усилится до штормового.
— Ожидаются порывы до 20 метров с секунду, также на дорогах будет гололед, а видимость ухудшится до 1-2 километров, — сообщили в республиканском МЧС.
Водителям советуют не выезжать на летней резине за город — автомобиль может не справиться со снежным накатом и гололедом. В подобных условиях нужно соблюдать дистанцию, снизить скорость и отказаться от маневров, например, обгона.
Пешеходам также рекомендуют не торопиться, обуть матоскользящую обувь и быть особо внимательными, переходя дорогу. Транспорт в условиях гололеда не сможет резко затормозить.
Во время шторма жителям Башкирии нужно держаться подальше от линий электропередач, металлических конструкций и деревьев. С балкона лучше убрать вещи, которые может сдуть ветер. Чтобы избежать перегорания электроприборов при резком отключении энергии, нужно отключить их от сети.
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