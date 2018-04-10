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Южный потоп. Паводок едва не отправил Минусинск на дно
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Южный потоп. Паводок едва не отправил Минусинск на дно 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сильные снегопады, обильный дождь и плюсовые температуры привели южный район края к масштабному паводку. За несколько дней размыло дороги, кладбище, частные дома и огороды. Люди рисковали остаться без жилья, стать отрезанными от большой земли.
Небывалый снегопад
Минусинцы пережили настоящий потоп. Талые воды залили дороги и вплотную приблизились к домам. Местные жители до сих пор борются со стихией и выкладывают в соц­сети видео и фото этого мощного наводнения.
На кадрах видно, что некоторые улицы и перекрёстки полностью затоплены, вода в гаражных боксах поднялась до середины. Асфальт во многих местах разрушен, автомобили объезжают появившиеся ямы. Затопило трассы Р-15 и К-17. Во всех местах, где река перекинулась через дорожное полотно, дежурят экипажи ГИБДД.
Самый опасный район в городе неподалёку от нового кладбища. Он частично оказался под водой, так же, как и огороды, находящиеся рядом. По сообщениям очевидцев, вода устремилась в город, в котором живёт более 60 тыс. человек.
Причиной поднятия воды в реке Минусинке и озере Тагарском стали погодные условия. С начала зимы из города вывезли более 2 тыс. тонн снега (это в два раза больше, чем в прошлом году). Накануне несколько дней подряд в городе опять был сильный снег. К растаявшим осадкам добавился дождь, который прошёл следом за ним.
Жители говорят, что за всю историю это первое масштабное подтопление.
«Опасно находиться около въезда со стороны нового кладбища и села Лугавского — с горы бежит река. Там, по ходу, ночью смоет дорогу», — говорит жительница Минусинска Ольга.
«Те, у кого не получилось поехать на море, — не переживайте, море идёт к вам!» — иронизирует автор видео Константин.
«Мы с самого утра звонили в коммунальные службы, спасателям. Нам ничего внятного не сказали», — пишут в комментариях люди.
«Всё под контролем»
Между тем в мэрии бить тревогу не спешат. Хотя признают: схватка со стихией идёт серьёзная.
«Уровень Минусинки значительно поднялся. Движение автотранспорта по трассе К-17 было частично ограничено. Организовано оповещение жителей районов, прилегающих к руслу реки. На случай возможного ухудшения ситуации подготовлены к работе два пункта временного размещения населения», — говорят в администрации.
«Наша оперативная группа доложила, что ситуация стабилизировалась, вода постепенно уходит, — говорит начальник отдела информации Главного управления МЧС по Красноярскому краю Александр Якимов. — Южная группа районов края всегда первая попадает в сложную паводковую ситуацию — там много осадков и раньше происходит повышение температуры. Отмечу, мы постоянно обращаемся к жителям края, предупреждаем их: возле своих частных домов, у огородов нужно самим убирать снег. Люди этого не делают, а потом, когда у них в подворье образуется вода, начинают обвинять власти, коммунальные службы, но только не себя».
Жители южной столицы края надолго запомнят, что им пришлось пережить. К счастью, трагедии избежать удалось. Но проблем внезапный паводок оставил немало.
АиФ Красноярск: последние новости
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