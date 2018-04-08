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В Самарской области потеплеет до +15 градусов
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В Самарской области потеплеет до +15 градусов 

ТРК Губерния 39 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Столбик термометра уверенно ползёт вверх. Во вторник он достигнет «психологической» отметки в 15 градусов тепла: в Самарскую область ворвалась весна. +15 градусов обещают синоптики «Приволжского УГМС» уже во вторник, 10 апреля. Как видно, небесная канцелярия решила прислушаться к мольбам жителей губернии, а также присмотреться к народному календарю. Ведь на Руси 10-й день апреля получил название «Иларион — Выверни оглобли». Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнёт таять, причём очень быстро. А значит, пора было выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение.
Фото: Pixabay.com  К слову, поскольку совсем скоро современные жители Самарской области начнут переобуваться, ГИБДД напоминает, что наклейка «Шипы» при фактическом их отсутствии не является правонарушением. Однако желательно ее все же снять, чтоб не вводить в заблуждение других участников дорожного движения.
Фото: Pixabay.com
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