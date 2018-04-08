Без шашлыков и фейерверков: в Крыму объявлена высокая пожароопасность

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 апр — РИА Новости Крым . С девятого по одиннадцатое апреля из-за сильного ветра и высоких температур воздуха в Крыму объявлено экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике со ссылкой на ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ведомстве напомнили, что в этот период категорически запрещается разжигать костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу пропитанные горючими веществами тряпки и ветошь, оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки и осколки стекла, а также выжигать стерню и траву.