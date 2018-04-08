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Без шашлыков и фейерверков: в Крыму объявлена высокая пожароопасность
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Без шашлыков и фейерверков: в Крыму объявлена высокая пожароопасность 

РИА Новости Крым 47 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. С девятого по одиннадцатое апреля из-за сильного ветра и высоких температур воздуха в Крыму объявлено экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике со ссылкой на ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В ведомстве напомнили, что в этот период категорически запрещается разжигать костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу пропитанные горючими веществами тряпки и ветошь, оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки и осколки стекла, а также выжигать стерню и траву.
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