Метеоролог: Москвичей ждет мощнейшее потепление на будущей неделе

Дневные температуры воздуха могут достигнуть 19 градусов тепла.

Новая неделя принесет в столичный регион мощнейшее потепление, что приведет к активному таянию снежного покрова.

— В начале недели будет мощнейшее потепление. Наступает фенологическая весна, пробуждение природы, когда средняя температура составляет 5 градусов тепла и выше, — сообщил «ВМ» Евгений Тишковец

По его словам, воскресенье станет последним днем, когда высота снежного покрова составит один сантиметр.

— С завтрашнего дня снег останется только во дворах, лесах и парках, и жизни ему — максимум неделя, — отметил метеоролога.

Напомним, что 6 апреля Евгений Тишковец пообещал по-весеннему погожее начало следующей недели.

— В условиях малооблачной погоды и южной тяги ветров ночные температуры повысятся уже до 0-плюс 5, а днем можно рассчитывать на прогресс до 14-19 градусов тепла, — уточнил он.

Евгений Тишковец добавил, что такая погода соответствует майскому климату.