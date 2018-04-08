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Метеоролог: Москвичей ждет мощнейшее потепление на будущей неделе
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Метеоролог: Москвичей ждет мощнейшее потепление на будущей неделе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Дневные температуры воздуха могут достигнуть 19 градусов тепла.
Новая неделя принесет в столичный регион мощнейшее потепление, что приведет к активному таянию снежного покрова.
— В начале недели будет мощнейшее потепление. Наступает фенологическая весна, пробуждение природы, когда средняя температура составляет 5 градусов тепла и выше, — сообщил «ВМ» Евгений Тишковец.
По его словам, воскресенье станет последним днем, когда высота снежного покрова составит один сантиметр.
— С завтрашнего дня снег останется только во дворах, лесах и парках, и жизни ему — максимум неделя, — отметил метеоролога.
Напомним, что 6 апреля Евгений Тишковец пообещал по-весеннему погожее начало следующей недели.
— В условиях малооблачной погоды и южной тяги ветров ночные температуры повысятся уже до 0-плюс 5, а днем можно рассчитывать на прогресс до 14-19 градусов тепла, — уточнил он.
Евгений Тишковец добавил, что такая погода соответствует майскому климату.
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