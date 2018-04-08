Грязный-грязный снег… Кто уберёт лёд и сугробы с городских улиц?

Вечером после трудового дня снял верхний слой снега с машины. Скребком вырезал снежные кирпичи и снимал с крыши руками — за день снег успел слежаться и уплотниться. Утром следующего дня полчаса ушло на очистку автомобиля от оставшегося снега и льда. Доехал до работы, припарковался, но вечером забрать машину не смог — прошедший трактор-снегоочиститель сдвинул сугробы так, что заблокировал несколько машин на парковке метровым валом из снега и льда. Только вечером третьего дня удалось высвободить машину из снежного плена.

А уже на этой неделе с подобной проблемой столкнулись жители Бийска. В минувшие выходные город засыпало большим слоем снега, власти убирать его не торопились, поэтому в воскресенье бийчане сами, преодолевая сугробы, накатывали себе колеи. По сообщениям в интернет-сообществе «Инциденты. Бийск» в воскресенье на перекрёстке возле торгового центра «Модный» на рельсах застрял автобус — выталкивали его пассажиры. А в понедельник утром город встал в пробке. И именно в час пик дорожники, наконец, появились со своей техникой на улицах, что не улучшило ситуацию с заторами.

Её же обсуждали в понедельник на планерном совещании в бийской мэрии. Глава города Александр Студеникин задал дорожным службам вопрос: почему после обильного снегопада они не смогли оперативно привести в порядок городские улицы? За два выходных дня неубранный снег прикатался и застыл колдобинами, осложнив ситуацию на дорогах. «Мы вышли работать с 10 часов в пятницу и отработали 18 часов. Поспать-то надо людям… — оправдывались дорожники».

— Кроме вывоза снега никакой работы дорожников ночью не наблюдалось. Её не было! До тех пор, пока вы качественно не уберёте там, где вывезли снег с проезжей части — будь то Красноармейская, будь то улица Митрофанова до Мерлина — эти работы вам оплачиваться не будут. Если вы снег вывезли, то вы обочину-то почистите! Что толку: полоса-то не задействована! Я всё понимаю: ломается техника, вышли из строя три грейдера. Но вы оперативно решайте вопросы. Вы что, не видите переезды, которые превратились в непроезжие?! Не может грейдер там работать — долбите вручную, но это ваши проблемы, как вы будете очищать — приводит слова главы города интернет-портал «Деловой Бийск».

Сил не хватает?

На прошлой неделе после большого снегопада в краевом центре на улицы было выведено 115 единиц дорожной техники. За одну, самую снежную, ночь, по сообщению администрации Барнаула , было вывезено более 700 тонн снега и рассыпано почти 640 тонн песчано-соляной смеси. Правда, горожане этой работы не увидели. Только на центральных магистралях ночами явственно работала уборочная техника. Чуть в сторону — её было не слыхать. Тропинки в снегу на месте тротуаров прокапывали дворники — ровно на ширину лопаты. Или протаптывали жители. Как всегда каждая снегоуборочная сила в городе действовала без согласования с другими. Расчищенные домовыми дворниками дорожки засыпались снегоуборщиками коммунальных служб, а на убранные улицы вываливали снег с тротуаров дворники.

На улице Молодёжной грейдер отгрёб снег, сузив проезжую часть на полполосы. Такая же ситуация складывалась на пересечении Попова и Эмилии Алексеевой. Из-за огромных куч снега водители были вынуждены вслепую выезжать на проезжую часть. Хотя по нормативам формирование снежных валов на пересечении любых дорог и улиц недопустимо, а пешеходные переходы должны очищаться максимум за три часа после снегопада. Вообще, интересная тенденция этой зимы, что горы снежных отвалов появлялись внутри города, а огораживание зданий предупреждающей лентой стало популярнее очистки от снега крыш.

Штраф за сугроб

Формально, за несвоевременную уборку снега нарушителей в крае наказывают. В Барнауле за один рейд на 10 управляющих компаний наложили штраф за несвоевременную очистку крыш от снега и льда, а четырём выписали пре— дупреждения. Под раздачу попал и один барнаулец, откидывавший снег от своего дома на проезжую часть — ему вынесено предупреждение.

Такая же ситуация складывалась и в Бийске. По информации главного специалиста сектора благоустройства управления ЖКХ администрации Бийска Екатерины Ромахиной, некоторые горожане, несмотря на предупреждения мэрии, после снегопадов выталкивают снег на проезжую часть, что приводит к образованию на дорогах препятствий в виде снежных валов и накатов.

При очистке города возникают и другие проблемы. Повсеместно в крае уборка снега на улицах влечёт за собой повреждение асфальта. На это жалуются жители Бийска, на это обращают внимание барнаульцы. Весь проспект Ленина — от улицы Димитрова до Речного вокзала — покрыт глубокими царапинами. Причиной царапин, по объяснению дорожников, стала конструкция грейдерного ножа, который царапает и лёд, и асфальт. Дорожные службы предполагают, что царапины в жаркое время года исчезнут сами собой за счёт нагревания асфальта. С плиткой, уложенной в 2017 году на проспекте Красноармейском, которая за зиму разрушилась — ситуация другая. Она оказалась некачественной, и её будет перекладывать подрядчик по гарантии.

А ещё, когда сугробы начинают таять, краевой центр сталкивается с множеством локальных подтоплений. Вода скапливается там, где отсутствуют работающие ливневые стоки.

Каждую осень муниципальные образования края бодро рапортуют о полной готовности к зиме. И каждую зиму выходит, как в анекдоте: «Хорошо работать дворником, но как снегопад — хоть увольняйся». Природная стихия оказывается для коммунальных служб локальным кризисом. Может, хватит рапортовать и честно признаться в существующих проблемах? Плюс, как это сделано в других регионах, стоило бы передавать данные по движению снегоочистительной техники на интерактивную карту в интернете, для сведения водителей. И все бы видели — дорожники в крае работают.

Ждём потопа!

— Дорожные службы в Бийске этой зимой работали никак — их не было слышно, не было видно. Хотя формально необходимая техника в городе есть, но где она работала, где убирала снег — за зиму мы, водители, так и не разгадали. Единственное, что было видно — наши славные дорожники работали на частных подрядах возле торговых центров и магазинов — там они снег и лёд чистили, потому что бизнес платил им живыми деньгами.

Другая проблема — снег зимой не вывозился из города вообще. Снегопад в выходные только добавил проблем, и теперь все горожане ждут, когда снег растает, и город в буквальном смысле «поплывёт». Самый популярный весенний товар у жителей города, включая водителей — резиновые сапоги. Себе в машину тоже пару забросил. Так что ждём сейчас очередного потопа на улицах. Шутки про судоходность улиц города, Венецию и речные трамвайчики — всегда популярны у бийчан.

Мнение власти

— Работа организована таким образом, что в первую очередь убирают снег рядом с остановками, пешеходными переходами, перекрёстками, а также у торговых центров и других социально важных объектов, дабы не доставлять дополнительные неудобства горожанам. Особое внимание уделяется очистке тротуаров. Лёд под выпавшим снегом обрабатывается пескосоляной смесью. С этой задачей хорошо справляются оборудованные для сезонной уборки подметально-вакуумные машины, которые не создают помех транспорту и пешеходам.

Заместитель председателя комитета по благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат:

— Дорожные службы города работают в непрерывном режиме. Дневная смена — до 20.00, ночная — с 20.00. Днём на уборке улиц задействовано около 80 единиц техники, в особо напряжённые дни — до 130 единиц. Ручная уборка производится на всей территории Барнаула. Проезжая часть и тротуары в снегопады посыпаются песчано-соляной смесью для недопущения образования наледи.

Начальник отдела инженерной защиты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Игорь Арапов:

— Строительство системы городской сети ливневой канализации представляет собой масштабный комплекс работ с устройством инженерных сооружений и является неотъемлемой частью нового капитального строительства или комплексной реконструкции дорог. Такой комплекс работ в этом году запланирован на улицах Гоголя, Пушкина и Ползунова. В 2020 году начнётся строительство ливневой канализации по Павловскому тракту от Солнечной поляны до улицы Малахова.