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В начале недели погода в Приморье ухудшится
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Минобороны России выступило с заявлением
Минобороны России выступило с заявлением

В начале недели погода в Приморье ухудшится 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В первой половине следующей недели погода в Приморском крае будет изменчивой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
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