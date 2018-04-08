В Красноярский край пришло резкое потепление с дождями и мокрым снегом

Сильное потепление, сопровождающееся дождями вперемешку со снегом, пришло в Красноярский край

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие дни, 8-10 апреля, в дневное время ожидается от +8 до +15 °С. Ночью воздух будет остывать — до ноля градусов иди даже до -1°С. Прогнозируют осадки в виде моросящего дождя и мокрого снега. В течение недели ночные температуры будут повышаться до +4… +6°С.