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В Красноярский край пришло резкое потепление с дождями и мокрым снегом
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В Красноярский край пришло резкое потепление с дождями и мокрым снегом 

АиФ Красноярск 54 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Сильное потепление, сопровождающееся дождями вперемешку со снегом, пришло в Красноярский край.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие дни, 8-10 апреля, в дневное время ожидается от +8 до +15 °С. Ночью воздух будет остывать — до ноля градусов иди даже до -1°С. Прогнозируют осадки в виде моросящего дождя и мокрого снега. В течение недели ночные температуры будут повышаться до +4… +6°С.
В связи с резком похолоданием начнется активное таяние снега. Возможно подтопление низких участков местности, предупреждают в ГУ МЧС. Не исключается размыв дорог и мостов. Особое внимание спасатели обращают на Ермаковский, Минусинский Курагинский и другие районы юга Красноярского края, а также Хакасию.
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