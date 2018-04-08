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Мальчик записал прогноз погоды и стал настоящей звездой Сети
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Мальчик записал прогноз погоды и стал настоящей звездой Сети 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Мальчик по имени Кадрен из американского города Нэшвилл за пару недель стал настоящей звездой в социальных сетях и СМИ, а все началось с обычного домашнего задания для детского садика.
Папа Кадрена, Чарли Кортс, работает в видеопродакшне издания Rated Red. Когда он узнал, что сыну надо записать прогноз погоды для детсада, то с большим энтузиазмом взялся ему помочь.
Всего за десять минут Кадрен и Чарли сняли настоящий прогноз погоды со спецэффектами, который очень понравился зрителям. А чтобы ролик получился максимально зрелищным, мальчик воспользовался симулятором погоды. При нажатии кнопки устройство запускает дождь, метель, ураган или солнце.
В начале видео Кадрен уточнил, что не разбирается в метеорологии, но зато добросовестно выучил свой текст.
Мальчик настолько хорошо держится в кадре, что стал настоящей знаменитостью.
Видео посмотрело уже более двух миллионов человек на Youtube-канале отца. Его также показали по разным телеканалам во многих странах мира. А один из каналов даже предложил Кадрену попробовать свои силы в настоящем прогнозе погоды.
Если вы еще не видели этот ролик, включайте скорее! На ваших глазах появляется новая телезвезда!
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