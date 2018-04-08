Мальчик записал прогноз погоды и стал настоящей звездой Сети

Мальчик по имени Кадрен из американского города Нэшвилл за пару недель стал настоящей звездой в социальных сетях и СМИ, а все началось с обычного домашнего задания для детского садика.

Папа Кадрена, Чарли Кортс, работает в видеопродакшне издания Rated Red. Когда он узнал, что сыну надо записать прогноз погоды для детсада, то с большим энтузиазмом взялся ему помочь.

Всего за десять минут Кадрен и Чарли сняли настоящий прогноз погоды со спецэффектами, который очень понравился зрителям. А чтобы ролик получился максимально зрелищным, мальчик воспользовался симулятором погоды. При нажатии кнопки устройство запускает дождь, метель, ураган или солнце.

В начале видео Кадрен уточнил, что не разбирается в метеорологии, но зато добросовестно выучил свой текст.

Мальчик настолько хорошо держится в кадре, что стал настоящей знаменитостью.

Видео посмотрело уже более двух миллионов человек на Youtube-канале отца. Его также показали по разным телеканалам во многих странах мира. А один из каналов даже предложил Кадрену попробовать свои силы в настоящем прогнозе погоды.

Если вы еще не видели этот ролик, включайте скорее! На ваших глазах появляется новая телезвезда!