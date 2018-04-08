Ясный день в пекинском парке Ихэюань

Пекин, 7 апреля / Синьхуа / — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа