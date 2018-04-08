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Ясный день в пекинском парке Ихэюань
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Ясный день в пекинском парке Ихэюань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В последний день выходных по случаю праздника Цинмин /День поминовения усопших/ в пекинский парк Ихэюань пришло множество туристов, чтобы насладиться прекрасной погодой. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ехуа
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