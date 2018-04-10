В Казани ожидается ветер с порывами до 18 м/с

Гидрометцентр Татарстана предупреждает об ухудшении погоды в Казани . Сегодня утром и днем ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с (для сравнения — вчера днем было 2 м/с). МЧС советует казанцам держаться подальше от домов, деревьев, рекламных щитов, вывесок и непрочных навесов. Ни в коем случае нельзя стоять под линией электропередач. Автомобилистам рекомендуют на парковаться возле деревьев. Несмотря на ветер, сегодня в Казани ожидается очень теплая погода. Столбик термометра доберется до +14 °C. Читайте также: На улице Пушкина произошла массовая драка