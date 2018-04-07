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Усиление ветра ожидается в Ижевске 8 апреля
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Усиление ветра ожидается в Ижевске 8 апреля 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Днём 8 апреля в Ижевске ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.
Также в этот день будет облачно с прояснениями. Временами ночью умеренные, днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12м/с, днём порывы 15-17м/с. Температура воздуха в Ижевске ночью -1, +1°С, днем +3, +5°С.
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