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Москвичей предупредили об опасности больших яиц
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Москвичей предупредили об опасности больших яиц 

Мослента 36 минут назад
В субботу, 7 апреля, в Москве объявлено штормовое предупреждение из-аз сильного ветра. Это объясняется вторжением полярного холодного воздуха и сильными барическими градиентами, разгоняющими воздушный поток. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, ветер со скоростью 15 метров в секунду и более считается для Москвы штормовым. «Естественно, при такой нагрузке — на каждый квадратный метр давит сила воздуха примерно до 80-90 килограмм — рекламные щиты и конструкции, например, пасхальные, обладающие большой парусностью, и деревья могут свалиться на землю и причинить кому-то вред», — предупредил он.
Специалист уточнил, что к вечеру ветер стихнет, вероятность осадков минимальная.
К Пасхе, которую православные верующие отмечают 8 апреля, в Москве установили праздничные декорации. Столицу украсили «деревья добра», укрепления времен белокаменной Москвы, гигантские кролики, трехметровые книги и макеты московских колоколов. А в центре города поставили восьмиметровое пасхальное яйцо.
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