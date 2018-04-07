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Весна отступает: высоких температур в Архангельске пока ждать не стоит
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Украинские пограничники задержали россиянина

Весна отступает: высоких температур в Архангельске пока ждать не стоит 

29.ru 48 минут назад
Фото: 29.ru
Начало выходных в Архангельске не радует своей погодой. С утра город обильно посыпает мокрым снегом, по улицам гуляет сильный ветер. Это связано с проходящим циклоном, объясняют синоптики.
— Такая погода будет сохраняться в течение дня и в первой половине ночи. Завтра днем уже будет стихать, будет солнышко выходить, ветер стихнет, и погода наладится, но уже таких высоких температур ожидать пока не будем в эти дни. Максимум +1 +6 градусов по области будет. Ночью будет немного холоднее, начнет подмораживать, — рассказали в северном УГМС
Архангелогородцы массово жалуются в социальных сетях на обилие луж. Чтобы решить этот вопрос, сразу три предприятия выпустили на улицы дополнительные бригады.
Плесецкое дорожное управление спускает воду с тротуаров и вывозит снег с дорог третьей категории, чтобы избежать возможного подтопления.
«Водоканал» вместо двух бригад задействовал сразу пять. Они занимаются устранением подпоров канализации.
Бригада «Аркомхоза» весь день будет обследовать дренажно-ливневую канализацию в местах, где ее ежегодно подтапливает.
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