Весна отступает: высоких температур в Архангельске пока ждать не стоит

Начало выходных в Архангельске не радует своей погодой. С утра город обильно посыпает мокрым снегом, по улицам гуляет сильный ветер. Это связано с проходящим циклоном, объясняют синоптики.

— Такая погода будет сохраняться в течение дня и в первой половине ночи. Завтра днем уже будет стихать, будет солнышко выходить, ветер стихнет, и погода наладится, но уже таких высоких температур ожидать пока не будем в эти дни. Максимум +1 +6 градусов по области будет. Ночью будет немного холоднее, начнет подмораживать, — рассказали в северном УГМС

Архангелогородцы массово жалуются в социальных сетях на обилие луж. Чтобы решить этот вопрос, сразу три предприятия выпустили на улицы дополнительные бригады.

Плесецкое дорожное управление спускает воду с тротуаров и вывозит снег с дорог третьей категории, чтобы избежать возможного подтопления.

«Водоканал» вместо двух бригад задействовал сразу пять. Они занимаются устранением подпоров канализации.

Бригада «Аркомхоза» весь день будет обследовать дренажно-ливневую канализацию в местах, где ее ежегодно подтапливает.