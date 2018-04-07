Ещё
В Тверской области более трёх тысяч человек остались без света из-за непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тверской области более трёх тысяч человек остались без света из-за непогоды 

RT на русском 1 час назад
Около 3,1 тыс. человек оказались без электроснабжения в Тверской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей — около 3,1 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе проводятся аварийно-восстановительные работы, координацию которых осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Тверской области.
Всего к работам привлечено 20 бригад в составе 48 человек и 22 единиц специальной техники, отметили в ведомстве.
Ранее в Амурской области почти 34 тыс. человек остались без электроснабжения из-за сильного снегопада и ветра.
В марте URA.RU сообщало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.
RT на русском: последние новости
Синоптики прогнозируют существенное потепление в Москве В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года В Магадане отменили занятия в младших классах школ из-за сильного ветра
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ113
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар119
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован25
Россия направила ноту Британии124
«Началась война с Россией»589
Видео
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение