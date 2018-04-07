В Тверской области более трёх тысяч человек остались без света из-за непогоды

Около 3,1 тыс. человек оказались без электроснабжения в Тверской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Минэнерго «Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей — около 3,1 тыс. человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе проводятся аварийно-восстановительные работы, координацию которых осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Тверской области. Всего к работам привлечено 20 бригад в составе 48 человек и 22 единиц специальной техники, отметили в ведомстве. Ранее в Амурской области почти 34 тыс. человек остались без электроснабжения из-за сильного снегопада и ветра. В марте URA.RU сообщало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.