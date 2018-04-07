Высота сугробов в Московском регионе уменьшилась до 6–8 см

Москве и Подмосковье с наступлением апреля сугробы начали активно таять, в субботу их высота составляет примерно 6-8 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Первый весенний месяц не оправдал надежды москвичей на теплую погоду и к концу марта московские сугробы достигали 42 сантиметров, что почти вдвое больше нормы. Апрель с первых дней взял курс на тепло и уменьшение сугробов. Уже 1 апреля их высота уменьшилась до 39 сантиметров, и снег в Москве стал исчезать буквально на глазах.

«На сегодняшнее утро высота снежного покрова, по данным метеостанции ВДНХ, уменьшилась до 8 сантиметров. Меньше всего снега на северо-западе города: в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии всего 1 сантиметр, а больше всего — на юге: в районе МГУ — 9 сантиметров», — говорится в сообщении.