Жителей Волоколамского района предупредили о запахе этой ночью с полигона «Ядрово»

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Администрация Волоколамского района Московской области предупредила жителей о вероятности возникновения запаха со стороны мусорного полигона бытовых отходов «Ядрово» в ночь на 12 апреля из-за погодных условий. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации района.

"В связи с погодными условиями, направлением ветра, в Волоколамском районе возможен запах со стороны полигона «Ядрово», — говорится в сообщении.

Как добавили в администрации, в ночь на четверг на территории района, по прогнозам синоптиков, ожидается температура от минус 7 до минус 2 градусов, а также северо-восточный ветер с порывами 2-7 м/с.