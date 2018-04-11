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Жителей Волоколамского района предупредили о запахе этой ночью с полигона «Ядрово»
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Жителей Волоколамского района предупредили о запахе этой ночью с полигона «Ядрово» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Администрация Волоколамского района Московской области предупредила жителей о вероятности возникновения запаха со стороны мусорного полигона бытовых отходов «Ядрово» в ночь на 12 апреля из-за погодных условий. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации района.
"В связи с погодными условиями, направлением ветра, в Волоколамском районе возможен запах со стороны полигона «Ядрово», — говорится в сообщении.
Как добавили в администрации, в ночь на четверг на территории района, по прогнозам синоптиков, ожидается температура от минус 7 до минус 2 градусов, а также северо-восточный ветер с порывами 2-7 м/с.
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