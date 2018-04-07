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Американский зонд для исследования Солнца доставлен к космодрому на мысе Канаверал
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Американский зонд для исследования Солнца доставлен к космодрому на мысе Канаверал 

ТАСС 28 минут назад
ВАШИНГТОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования Солнца, переброшена к космодрому на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого она должна стартовать уже летом. Об этом сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Последние приготовления
В ночь со 2 на 3 апреля зонд был перевезен из входящего в структуру NASA Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) на расположенную поблизости базу ВВС и ВМС США Эндрюс. Оттуда аппарат на борту военно-транспортного самолета C-17 доставили утром во вторник на сборочное предприятие компании Astrotech Space Operations, соседствующее с космодромом на мысе Канаверал. В среду зонд извлекли из контейнера, в котором он перебрасывался из Мэриленда во Флориду.
На объекте фирмы Astrotech Space Operations у космодрома на мысе Канаверал станция, по свидетельству сотрудников NASA, пройдет в оставшиеся до старта месяцы последние всеобъемлющие испытания.
Кроме того, там ее «упакуют» в специальное термозащитное покрытие, а затем заправят топливом, укроют носовым обтекателем и установят на тяжелую ракету-носитель Delta IV. На днях на космодроме на мысе Канаверал уже состыковали первую и вторую ступень той ракеты, которой и предстоит вывести зонд в космос.
Стартовое окно открывается 31 июля, а закрывается 19 августа.
В условиях, «приближенных к боевым»
С января на протяжении почти двух месяцев станцию подвергали температурным испытаниях в вакууме. Эти тесты шли в Центре имени Годдарда, где зонд, который по размерам сопоставим с небольшим автомобилем, поместили в вакуумную камеру высотой примерно 12 м.
Инженеры сначала проверяли, выдерживают ли зонд и его «начинка» низкую температуру — до минус 292 градусов Фаренгейта (минус 180 Цельсия). Затем ее постепенно увеличивали, чтобы посмотреть, как на станцию воздействует экстремально высокая температура. Потом специалисты чередовали такой перепад температур, имитируя условия полета в космическом пространстве.
Детали миссии
Планируется, что в ноябре зонд приблизится к Солнцу на расстояние в 6,4 млн км. Это означает, что аппарат будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (около 500 тыс. градусов по Цельсию) и даже нескольких миллионов кельвинов.
По замыслу американских ученых, в период по июнь 2025 года зонд совершит 24 витка по орбите вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км в час. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней.
На борту аппарата стоимостью порядка $1,5 млрд будет находиться четыре комплекта научных инструментов. При помощи этой аппаратуры специалисты рассчитывают, в частности, осуществить различные измерения солнечной радиации. Наряду с этим зонд должен будет передать фотоснимки, которые станут первыми, сделанными в пределах солнечной короны. Оборудование зонда будет защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать температуру до примерно 1,4 тыс. градусов по Цельсию.
Как признала в июне прошлого года координатор проекта Никола Фокс, его удалось реализовать только теперь благодаря появлению новых материалов, использованных в первую очередь при создании термостойкого щита зонда. Станция получит и новые панели солнечных батарей, уточнила Фокс. «Мы наконец прикоснемся к Солнцу», — сказала специалист. По ее выражению, зонд поможет ученым понять, «как работает Солнце».
Значение проекта
NASA обещает, что миссия произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце. Претворение в жизнь намеченных планов позволит внести «фундаментальный вклад» в понимание причин «нагревания солнечной короны», а также возникновения солнечного ветра (потока ионизированных частиц, истекающего из солнечной короны) и «ответить на критически важные вопросы в гелиофизике, которые уже на протяжении нескольких десятилетий имеют высший приоритет», убеждено NASA. Информация с борта аппарата, по мнению его специалистов, будет иметь огромную ценность и с точки зрения подготовки дальнейших пилотируемых полетов за пределы Земли, поскольку позволит прогнозировать «радиационную обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса».
Зонд назван в честь выдающегося американского астрофизика Юджина Паркера, которому минувшим летом исполнилось 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор ведет научную деятельность в Университете Чикаго (штат Иллинойс).
Паркер стал одним из первых в мире специалистов, занимавшихся исследованиями солнечного ветра. С 1967 года он является членом Национальной академии наук США.
Предполагается, что зонд Паркера подлетит в семь раз ближе к Солнцу, чем какой-либо другой из космических аппаратов, ранее отправлявшихся человеком.
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