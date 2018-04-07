Ещё
МЧС: в Оренбургской области паводковая ситуация стабильна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия "отделилась" от России
Белоруссия "отделилась" от России

МЧС: в Оренбургской области паводковая ситуация стабильна 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В пятницу, 6 апреля, на вертолете Ми-8 сотрудники МЧС совершили авиаразведку развития паводковой обстановки на территории Оренбургской области.
На сегодняшний день паводковая ситуация в целом стабильная и опасений не вызывает. Разведка показала, что новых участков подтоплений нет.
«Ледостав наблюдается пока практически на всех западных реках, снег тоже лежит на территории почти всех муниципальных образований. Положительные температуры только установились, поэтому мониторинг ситуации будет продолжаться», — прокомментировал начальник управления гражданской защиты полковник Сергей Рыжов.
На следующую неделю запланированы еще две авиаразведки на Ми-8. Также еженедельно на разведку вылетают коптеры регионального МЧС.
Сейчас специалистов настораживает большое промерзание почвы — до 2 м в отдельных районах. Развитие паводковых явлений будет зависеть от интенсивности снеготаяния и температуры воздуха.
Напомним, в настоящее время демонтированы понтонный мост в Соль-Илецком городском округе и подтоплены три моста в Новосергиевском и Александровском районах.
ProOren: последние новости
В 2018 году оренбуржцы стали тратить на платные услуги почти на 2% больше Владимир Путин уволил 11 генералов силовых ведомств Евгению Арапову рассказали о нарушения в торговых центрах Оренбурга
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия «отделилась» от России294
«Началась война с Россией»454
Украина огласила приговор экипажу российского судна262
«Малышева, наверное, сошла с ума»512
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска43
Видео
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
05:28
«Британцам есть что скрывать»
Политика
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
01:29
ЕС определился по «Северному потоку-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение