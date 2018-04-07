МЧС: в Оренбургской области паводковая ситуация стабильна

В пятницу, 6 апреля, на вертолете Ми-8 сотрудники МЧС совершили авиаразведку развития паводковой обстановки на территории Оренбургской области

На сегодняшний день паводковая ситуация в целом стабильная и опасений не вызывает. Разведка показала, что новых участков подтоплений нет.

«Ледостав наблюдается пока практически на всех западных реках, снег тоже лежит на территории почти всех муниципальных образований. Положительные температуры только установились, поэтому мониторинг ситуации будет продолжаться», — прокомментировал начальник управления гражданской защиты полковник Сергей Рыжов

На следующую неделю запланированы еще две авиаразведки на Ми-8. Также еженедельно на разведку вылетают коптеры регионального МЧС.

Сейчас специалистов настораживает большое промерзание почвы — до 2 м в отдельных районах. Развитие паводковых явлений будет зависеть от интенсивности снеготаяния и температуры воздуха.