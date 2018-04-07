Реанимобиль для новорожденных появился во Владикавказе

Реанимационный автомобиль для самых маленьких передан Республиканской детской клинической больнице. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.

Салон в спецмашине подготовлен для размещения и подключения медицинского оборудования, включая разводку для газов и электророзетки.

«Мощная система нагрева позволяет поддерживать температуру воздуха внутри инкубатора 34 градуса С или выше, при окружающей температуре 0 градусов С. Двойные стенки снижают потери тепла излучением. Откидывающаяся головная панель в сочетании с передней дверцей и выдвигающимся матрацем обеспечивает полный доступ к ребенку для выполнения манипуляций. Наблюдение за ребенком проводится с помощью встроенного кислородного монитора, температурного монитора и пульсоксиметра», — рассказал заместитель главного врача по лечебной части Республиканской детской больницы Артур Малиев.

По словам медика, такой автомобиль в республике появился впервые.