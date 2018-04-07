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Реанимобиль для новорожденных появился во Владикавказе
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Реанимобиль для новорожденных появился во Владикавказе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Реанимационный автомобиль для самых маленьких передан Республиканской детской клинической больнице. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.
Салон в спецмашине подготовлен для размещения и подключения медицинского оборудования, включая разводку для газов и электророзетки.
«Мощная система нагрева позволяет поддерживать температуру воздуха внутри инкубатора 34 градуса С или выше, при окружающей температуре 0 градусов С. Двойные стенки снижают потери тепла излучением. Откидывающаяся головная панель в сочетании с передней дверцей и выдвигающимся матрацем обеспечивает полный доступ к ребенку для выполнения манипуляций. Наблюдение за ребенком проводится с помощью встроенного кислородного монитора, температурного монитора и пульсоксиметра», — рассказал заместитель главного врача по лечебной части Республиканской детской больницы Артур Малиев.
По словам медика, такой автомобиль в республике появился впервые.
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