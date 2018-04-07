Омских рыбаков призывают отказаться от подлёдного лова

ГУ МЧС России по Омской области выступили с обращением к рыбакам. В ведомстве призывают жителей региона отказаться от подлёдного лова. По словам специалистов, в настоящее время это увлечение рыбаков опасно для жизни.

«На изменение ледовой обстановки на водоёмах активно влияет весенняя погода. Лёд набирает влагу и теряет свою прочность. Игольчатая структура льда — верный признак его опасности. При ветреной погоде велика вероятность отрыва льдин», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Специалисты подчёркивают, что сейчас относительно безопасными для рыбалки остаются небольшие озера в северных районах области. Однако и там нужно соблюдать правила безопасности.

Напомним, что, по словам сотрудников МЧС, 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасны для жизни.