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Омских рыбаков призывают отказаться от подлёдного лова
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Белоруссия "отделилась" от России

Омских рыбаков призывают отказаться от подлёдного лова 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В ГУ МЧС России по Омской области выступили с обращением к рыбакам. В ведомстве призывают жителей региона отказаться от подлёдного лова. По словам специалистов, в настоящее время это увлечение рыбаков опасно для жизни.
«На изменение ледовой обстановки на водоёмах активно влияет весенняя погода. Лёд набирает влагу и теряет свою прочность. Игольчатая структура льда — верный признак его опасности. При ветреной погоде велика вероятность отрыва льдин», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Специалисты подчёркивают, что сейчас относительно безопасными для рыбалки остаются небольшие озера в северных районах области. Однако и там нужно соблюдать правила безопасности.
Напомним, что, по словам сотрудников МЧС, 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасны для жизни.
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