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Холодный март отразился на объеме потребленной тепловой энергии и квитках вологжан
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Холодный март отразился на объеме потребленной тепловой энергии и квитках вологжан 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вопросы появились у горожан, получивших квитки за отопление за март. По словам специалистов, это связано с реально потребленным объемом тепловой энергии, реализованной в марте этого года. Причина — низкие температуры на улице.
Среднесуточная температура воздуха в марте 2018 года составила минус 10 градусов. Хотя в аналогичные периоды 2016-2017 годов показатели равнялись -3 и -0,5 градуса соответственно. В связи с этим и вырос и объем потребленной энергии.
«Действительно, несмотря на весенний месяц, объем тепловой энергии в марте 2018 года равнозначен зимнему периоду и даже превысил объем, потребленный, например, в январе этого года. Это связано с низкой температурой наружного воздуха. Более 70% многоквартирных домов оборудовано общедомовыми приборами учета, то есть то количество тепловой энергии, предъявленное жителям к оплате — это фактическое потребление», — прокомментировала заместитель начальника службы энергосбыта МУП «Вологдагорэнергосбыт» Марина Шошина.
По возникшим вопросам вологжане могут обратиться в «Вологдагортеплосеть» по телефону — 78-74-62. Или в управляющую компанию своего дома, если договор заключен с предприятием.
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