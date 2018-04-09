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Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась
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Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась, но режим ЧС продолжает действовать, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Андрей Бочаров.
Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всего региона был введен режим чрезвычайной ситуации.
"Режим чрезвычайной ситуации в Волгоградской области продолжает действовать. Несмотря на сложную ситуацию в районе паводка, особенно на части территорий Еланского и Новоаннинского муниципальных районов, необходимо все-таки отметить, что паводковая ситуация на территории Волгоградской области стабилизировалась. Из 47 населенных пунктов, находящихся в хоне подтопления, осталось 29", — сказал Бочаров.
По его словам, замеры уровня воды в верховьях рек Бузулук, Медведица, Хопер и других, результаты воздушной разведки, температурный режим и сделанные, в том числе, на этих данных заключения специалистов, позволяют делать выводы по дальнейшему понижению воды и снижению паводковой ситуации.
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