Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всего региона был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Режим чрезвычайной ситуации в Волгоградской области продолжает действовать. Несмотря на сложную ситуацию в районе паводка, особенно на части территорий Еланского и Новоаннинского муниципальных районов, необходимо все-таки отметить, что паводковая ситуация на территории Волгоградской области стабилизировалась. Из 47 населенных пунктов, находящихся в хоне подтопления, осталось 29", — сказал Бочаров.

По его словам, замеры уровня воды в верховьях рек Бузулук, Медведица, Хопер и других, результаты воздушной разведки, температурный режим и сделанные, в том числе, на этих данных заключения специалистов, позволяют делать выводы по дальнейшему понижению воды и снижению паводковой ситуации.