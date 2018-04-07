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В Новоалтайске талые воды разрушают мост
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В Новоалтайске талые воды разрушают мост 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Мост через реку Черемшанку в Новоалтайске подмывают талые воды, об этом рассказал местный житель в паблике Barnaul22.
Талые воды размывают грунт под пешеходной дорожкой. На опасном участке даже нет ограждения. По словам подписчика, состояние сооружения беспокоит местных жителей, которые вынуждены по несколько раз в день ходить через него, уже не первый год.
Отметим, в крае из-за сложной паводковой ситуации введен режим ЧС. В МЧС ждут очередную волну паводка после установления плюсовой температуры. Пока же ситуация стабилизировались из-за похолодания.
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