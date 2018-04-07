В Новоалтайске талые воды разрушают мост

Мост через реку Черемшанку в Новоалтайске подмывают талые воды, об этом рассказал местный житель в паблике Barnaul22.

Талые воды размывают грунт под пешеходной дорожкой. На опасном участке даже нет ограждения. По словам подписчика, состояние сооружения беспокоит местных жителей, которые вынуждены по несколько раз в день ходить через него, уже не первый год.