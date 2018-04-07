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Десятки тысяч китайцев столпились на берегу пограничной Уссури
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Десятки тысяч китайцев столпились на берегу пограничной Уссури 

Хабаровский край сегодня 41 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
4 апреля на южных притоках Амура Уссури и китайской Сунгари начался ледоход, это в среднем на неделю раньше обычного. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном управлении гидрометеослужбы, ледоход ожидается на Амуре у Хабаровска с уссурийской волной и у села Ленинское в ЕАО с сунгарийской волной 15-20 апреля. Обычное для жителей российского Дальнего Востока природное явление в последние годы вызывает необыкновенный ажиотаж у граждан соседнего Китая, особенно живущих на юге страны. Для них снег и лёд — настоящая экзотика, и в провинцию Хэйлунцзян каждую весну отправляются десятки тысяч туристов, чтобы увидеть, как вскрываются реки.
— Я впервые вижу Уссури, здесь так красиво, что просто не хочется расставаться с этим местом, — приводит слова жителя Китая Чэнь Юна телеканал «CGTN на русском».
Как говорит начальник отдела гидрологических прогнозов Дальневосточного гидрометеоцентра Наталья Ефремова, по прогнозу вскрытие рек на юге Хабаровского края пройдет на 5-7 дней раньше, в других районах — на 2-4 дня раньше нормы. Причина тому — тёплый конец марта, в южных районах снежного покрова уже нет. Уровни воды на реках при вскрытии будут около нормы. Вероятность формирования заторов льда есть на Нижнем Амуре, реках Тумнин, Хор, Уда. В этом случае возможно подтопление дорог местного значения и населенных пунктов в пойме реки в Николаевском районе, поселка Тумнин, села Удское и низких мест села Гвасюги. Ледоход на Амуре у Хабаровска обычно начинается 20-22 апреля. С 1896 года, когда на Амуре началось наблюдение за гидрологическим режимом, самый ранний ледоход начался 7 апреля 2008 года, самый поздний— 6 мая 1915 года.
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